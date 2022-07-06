Sivasspor’dan Sefa Yılmaz’a teşekkür

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DG Sivasspor, takımdan ayrılan 32 yaşındaki orta saha Sefa Yılmaz’a teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz’a teşekkür etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Futbolcumuz Sefa Yılmaz, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmıştır. Sefa Yılmaz'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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