Sivas’a tatile geldi KKKA’dan öldü

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İstanbul'dan tatile geldiği Sivas’ta bir süredir Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Çakırlı köyüne tatile gelen 34 yaşındaki Nurcan Karaca, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağırlaşan Karaca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerinde Karaca’ya kene yapıştığı belirlendi. Anestezi Yoğun Bakım Servisinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören Karaca hayatını kaybetti. Karaca’nın cenazesi Suşehri Çakırlı köyüne götürülerek toprağa verildi.

Havaların ısınmasıyla nedeniyle yetkililer keneye karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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