Sivasspor’da Karol Angielski'yi transfer ediyor

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DG Sivasspor’un, en son Polonya’nın Radomiak takımında forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Karol Angielski transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın.

UEFA Avrupa Ligi’nde sahne almaya hazırlanan son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Sivasspor’un, en son Polonya’da Radomiak forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Karol Angielski transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor. Karol transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Genç santrfor Angielski, geçtiğimiz sezon 35 maçta 18 gol attı.

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