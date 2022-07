Uzmanı uyardı: “Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etler tercih edilmeli” Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Betül Öztürk, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde beslenme önerilerinde bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Betül Öztürk, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde beslenme önerilerinde bulundu.

Sivas’ta kendisine ait özel bir kliniği olan Betül Öztürk, yeterli ve dengeli beslenme düzeni için güne kahvaltı ile başlanılması gerektiğinin altını çizen Öztürk, “Gününüz sevdiklerinizle hafif bir kahvaltı ile başlayın. Aşırı miktarda yemekten kaçının az ve sık yemek yenmeye özen gösterin” dedi.



“Kırmızı et ve tatlı tüketimi bir hayli artıyor”

Birbirinden cazip ikramların hazırlanıp sunulduğu Kurban Bayramı sofralarında, özellikle kırmızı et ve tatlı tüketimi bir hayli artıyor. Bu durum özellikle kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik sorunları olanlarda, gastrit, ülser gibi mide problemleri yaşayanlarda ve ileri yaşlardaki kişilerde ekstra sağlık sorunları yaratabiliyor. Oysa bayram dönemlerinde bazı küçük ama etkili beslenme önlemleriyle hem sağlığınızı koruyabilir hem de bayram ikramlarının keyfini çıkarabilirsiniz.



“Gününüz sevdiklerinizle hafif bir kahvaltı ile başlayın”

Bayram boyunca nasıl beslenmemiz gerektiğinden bahseden Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, “Gününüz sevdiklerinizle hafif bir kahvaltı ile başlayın. Aşırı miktarda yemekten kaçının az ve sık yemek yenmeye özen gösterin. Gün içerisinde 23 saatten daha uzun süre aç kalmayın. Sıvı alımına dikkat edin ve günde yaklaşık 23 litre su için. Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri fazla tüketmeyin. Çok hızlı yemek yemeyin, yediklerinizi çok iyi çiğneyin. Yemek pişirme yöntemi olarak kızartmalar yerine, ızgaraları veya haşlamaları tercih edin. Yani kızartmayın, haşlayın. Kırmızı ette bulunan demirin vücut tarafından daha aktif kullanılmasını sağlamak için yanına mutlaka limonlu bir salata veya bir sebze yemeği eşlik ettirin. Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilin. Bayramda bilinçsizce et, çikolata ve tatlı tüketilir. Fazla et, çikolata ve tatlı tüketimi, mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları gibi şikâyetlere neden olur. Bu nedenle tükettiğiniz miktarları kontrol altında tutmaya çaba sarf edin. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalpdamar hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve porsiyon kontrolünde dikkatli olmalıdır. Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin artırılması anlamında günlük yürüyüşler yapabilir, bayram süresi boyunca kilo kontrolünüze destek olabilirsiniz” dedi.

