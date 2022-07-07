Sivas’ta kurban kesim yerleri belirlendi

Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerlerini duyurdu.

Sivas Belediyesi Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince tedbirlerini alan Sivas Belediyesi, kurban kesim yerlerini belirledi. Buna göre kurban kesim yerleri Pazartesi pazarı, Salı pazarı, Çarşamba pazarı, Perşembe pazarı, Cuma pazarı, Cumartesi pazarı, Yenişehir Mahallesi Pazar alanı, Ahırlar Bölgesi kurban satış alanı, Tuzlugöl Mahallesi Abdurrahim Reyhan Cami önü pazar alanı olarak belirlendi. Bu yerlerin dışında vatandaşların sağlık ve çevre açısından uygun olan özel mülklerinde de kurbanlarını kesebilecekleri ifade edildi.

Diğer yandan cadde ve sokaklarda et çekimine izin verilmeyeceği kaydedildi.

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