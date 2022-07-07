Sivasspor’dan Koray Altınay’a teşekkür

DG Sivasspor, takımdan ayrılan 30 yaşındaki defans Koray Altınay’a teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Koray Altınay’a teşekkür etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Koray Altınay, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmıştır. Koray'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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