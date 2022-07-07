Paşabahçe’de oryantiring etkinliği düzenlendi Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen; "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı "çerçevesinde Paşabahçe mesire alanında oryantiring etkinliği düzenlendi

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı" Çerçevesinde Paşabahçe mesire alanında oryantiring etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenlerin katıldığı etkinlik Ethembey Parkı'ndan Paşabahçe'ye düzenlenen yürüyüşle başladı. Daha sonra kurumun İl Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Gülcan M. Durak tarafından hazırlanan oryantiring parkurunda eğitim gerçekleştirildi. Eğitimin ardından katılımcılar arasında yarışma düzenlendi. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu takdim etti.

Tüm katılımcılara teşekkür eden Elmacıoğlu, hareketli yaşamın önemine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.