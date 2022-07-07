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Diplomalarını alarak mezun oldular Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı

İHA

Diplomalarını alarak mezun oldular Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
SCÜ Merkez Amfi’de yapılan törene SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Dekan Vekili Prof. Dr. Baki Keskin, dekanlar, müdürler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marş ile başlayan törenin açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş gerçekleştirdi.
Yekbaş; “Salgın sonrası ilk defa mezuniyet törenlerimiz yapılıyor. Bu anlamda hem çok sevinçli hem de çok hüzünlüyüz. Böyle pırlanta gibi çocukları göndermenin hüznünü yaşıyoruz. Bunun yanında da gururluyuz. Sizler de ebeveyn olarak aynı hisleri yaşıyorsunuz. Biz çocuklarımızı sadece öğrenci olarak görmedik, onları aynı zamanda evlatlarımız olarak gördük. Onlar bizim emanetimizdi. Şunu net şekilde söyleyebilirim ki fakültemizin kıymetli hocaları emanetimize sonuna kadar sahip çıktılar ve onlara hakkıyla eğitimlerini verdiler. Bugün de emanetleri hakkıyla size teslim ediyorlar” dedi.
Dekan Vekili Prof. Dr. Baki Keskin ise iki yıldır salgın dolayısıyla mezuniyet törenlerinin gerçekleştirilemediğini anımsatarak “Bugün şükürler olsun yine bir aradayız. Fakültemizin mesleğimize ve ülkemize kazandırdığı mimarları bugün burada hayata uğurluyoruz. Öğrencilerimizin üstünde emeği geçen tüm hocalarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Törende fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine diplomaları ile plaketlerini Rektör Yardımcısı Yekbaş, Dekan Vekili Keskin ve Rektör Danışmanı Biçer verdi.
Mezuniyet töreni, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep atma seremonisi ile sona erdi.

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