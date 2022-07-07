Sivasspor hazırlık maçında Al-Shamal’ı 2 golle geçti

Hazırlık maçında Al Shamal SC ile karşılaşan DG Sivasspor rakibini 20 mağlup etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, ilk hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal SC ile karşı karşıya geldi. Esentepe Otel'in sahasında oynanan mücadeleden Yiğidolar 20 galip ayrıldı.

Mücadeleyi Burak Pakkan, Harun Tekin Özkan ve Utku Doğan üçlüsü yönetti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay maça; Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Kaan Onaran, Fredrik Ulvestad, Ziya Erdal, Yunus Emre Konak, Erdoğan Yeşilyurt ve Sinan Kaya11'iyle maça başladı.

Kırmızıbeyazlı ekibin gollerini 15. dakikada penaltıdan Ziya Erdal ve 31. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.

Mücadeleyi Sivasspor Kulübü As Başkanları Faruk Taşseten ile Elahattin Akyüz de takip etti.

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