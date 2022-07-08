Karol Angielski resmen Sivasspor’da

DG Sivasspor, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Polonya'da Radomiak Radom forması giyen Karol Angielski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

20 Mart 1996'da Polonya'da Kielce şehrinde dünyaya gelen Karol Angielski, futbola Korona Kielce altyapısında başladı. Ardından ülkesinde; Slask Wroclaw, Piast Gliwice, Zawisza, Olimpia Grudziadz ve Wisla Plock formalarını giyen golcü futbolcu 2020 yılından beri de Radomiak forması giydi ve geçtiğimiz sezon 35 maçta 18 gol kaydetti. Kariyerinde 103 maça çıkan sporcu 53 kez gol sevinci yaşadı ve 13 kez de asist yaptı.

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