Sivasspor’un yeni transferi Karol Angielski ilk idmanına çıktı

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DG Sivasspor’un yeni transfer Karol Angielski, takımla beraber ilk idmanına çıktı.

Sivasspor’da kampa sonradan katılan futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezona hazırlanan Sivasspor’da dün Al Shamal SC ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular günü izinli geçirirken, yeni transfer Karol Angielski ile Bolu kampına sonradan katılan oyuncular; Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Mustapha Yatabare ve dünkü hazırlık müsabakasında forma giymeyen Ali Şaşal Vural çalışmalarına devam etti.

Dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, daha sonra çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırmızıbeyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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