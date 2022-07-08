Arife günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Sivas’ta Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığı başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arife zamanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'anı Kerim okuyup, dua etti. Vatandaşlar kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizlemeyi de ihmal etmedi.

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlardan Celal Çimen, “Bugün arife, hem de Cuma olduğu için mübarek bir gün. Annemizi, babamızı, eşimizi, dostumuzu ziyaret ettik. Allah kabul etsin. Mezarlarımızı temizledik, belediyemiz de temizlemişti. Mezarlıklarda araç yoğunluğu ve insan yoğunluğu fazla. Cuma namazımızı dışarıda kıldık. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin” dedi.

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