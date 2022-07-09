Sivas'ta acemi kasaplar hastanelere akın etti

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Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti.

Kentte yaşayanlar, bayram namazının kılınmasının ardından hayvanlarını kesmek için belediyenin belirlediği yerlere geçti. Kurbanlıklar, traktör arkalarına bağlanan vinçlerle kaldırılarak kesildi. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması dikkat çekti. Kesimde çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2022-07-09 09:37:00



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