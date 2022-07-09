Kalenin uşakları 119 kurbanlık dağıttı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kendilerini ‘kalenin uşakları’ olarak adlandıran bir grup yardım sever genç, hayırseverlerden topladıkları 119 adet kurbanlığı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kendilerini ‘kalenin uşakları’ olarak adlandıran bir grup yardım sever genç, hayırseverlerden topladıkları 119 adet kurbanlığı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Kale Mahallesinde ikamet eden ve kendilerine ‘Kalenin uşakları’ adını veren bir grup yardımsever genç Kurban Bayramı dolayısı ile taktir toplayan bir çalışmaya imza attı. Gençler ilçede kurban kesemeyecek durumda olan ihtiyaç sahibi aileleri tespit etti. 119 aile tespit eden gençler Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden hayırsever vatandaşlarla temasa geçerek 119 kurbanlık koyun ve koç bağışı aldı. Gençler aldıkları kurbanlıkları bugün ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar.

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