Sivas’ta arama yapılan tırdan 8 kilo metamfetamin çıktı

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Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında 8 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında İran uyruklu C.A. (43) yönetimindeki 39 AA 573 plakalı İran tırında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, tırın ön kabini içerisinde 56 paket halinde 150200 gramlık ambalajlara sarılı toplam ağırlığı 8 kilogram olan metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında tahkikata başlatıldı.

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