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Tatilin ilk günü aşırı hız kazaya sebep oldu: 4 yaralı Sivas’ta kontrolden çıkarak yol kenarında devrilen araç hurdaya döndü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

İHA

Tatilin ilk günü aşırı hız kazaya sebep oldu: 4 yaralı Sivas’ta kontrolden çıkarak yol kenarında devrilen araç hurdaya döndü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Sivas’ta aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan aracın yol kenarına uçtuğu kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.30 sıralarında SivasAnkara karayolu Çimento Fabrikası Kavşağında meydana geldi. K.Ş. yönetimindeki 52 LD 307 plakalı Peuget marka araç, yüksek hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan yolcuyu çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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