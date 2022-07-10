Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Sivas’ın Gürün ilçesi doğumlu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz Bayram tatili için geldiği memleketinde, LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri unutmadı. Boyraz, sınavda yüksek başarı gösteren 30 öğrenciye tablet ve akıllı saat hediye etti. Boyraz burada yaptığı açıklamada “Ben burada doğdum ve burada okudum. Bu memlekete vefa borcum var. Tüm öğrencilerin yanındayım, sizler için elimden gelen tüm imkanları kullanacağım.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.