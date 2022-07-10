Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

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DG Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

20212022 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın biletleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yarın satışa sunulacak. Biletler www.passo.com.tr adresinden ve Passolig gişelerinden satışa çıkacak.

Kırmızıbeyazlı takıma ayrılan yerin bilet fiyatları ise şöyle:

Batı Tribün: 150 TL

Güney Tribün: 75 TL

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