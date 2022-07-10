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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

İHA

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

DG Sivasspor, yeni sezon kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından kanat çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın kampın ikinci hazırlık maçında Azerbaycan temsilci Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

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