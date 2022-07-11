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Kurbanlık satışları son güne kadar devam etti Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde büyük baş hayvan satıcıları satışlarını bitirirken, küçükbaş hayvan satıcıları satışlarına devam etti

İHA

Kurbanlık satışları son güne kadar devam etti Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde büyük baş hayvan satıcıları satışlarını bitirirken, küçükbaş hayvan satıcıları satışlarına devam etti

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde büyük baş hayvan satıcıları satışlarını bitirirken, küçükbaş hayvan satıcıları satışlarına devam etti.
Sivas’ta kurbanlık satışları son ana kadar devam etti. Bir çok satıcı kurban pazarından ayrılmış olsalar da son günü bekleyenler için satışlarını sürdüren satıcılar da oldu. Pazarda büyük baş hayvan kalmadı. Son günü bekleyenler küçük baş hayvan almak zorunda kaldı.
Bayramın son gününe kalan alıcılar fiyatların normal olduğunu ve Kurban Bayramı’nın yoğunluğundan son güne kaldıklarını belirttiler.
Kurbanlık fiyatları 2 bin liraya kadar düştü
Ramazan Yıldız, “2 bin liraya koyun aldım. Başkasına vekalet ettiğim için bugün kesmek kısmet oldu. Kurban bayramının son günü kurbanlıklar azalmış. Hayırlı bayramlarınız olsun” dedi.
“Biz bugün 34 tane satış yaptık”
Küçükbaş ve büyük baş hayvan işiyle uğraşan satıcı Engin Taraf, “Arefe gününe veya da bayramın ilk gününe göre yoğunluk düşük ama vatandaş geliyor. Biz bugün 34 tane satış yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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