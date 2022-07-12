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Destici: Masada 6 parti var; 6'sının da kafasında ayrı cevap var

DHA

Destici: Masada 6 parti var; 6'sının da kafasında ayrı cevap var


Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)-BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın Türkiye'yi parlamenter sistem ile yönetmek istediğini belirterek "Masada şu an 6 parti var; 6'sının da kafasında ayrı cevap var. Ortak bir görüş yok" dedi.
Partisinin Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlendiği bayramlaşma programına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada bir konuşma yaptı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlatan Destici, "Biz de bu sistemi destekledik ama uyum yasalarında birtakım düzenlemelerin olması gerektiğini söylemiştik. En başta da siyasi parti yasasını ve seçim kanunun demokratikleşmesi gerektiğini özellikle belirtmiştik. Birtakım değişiklikler yapıldı. Bu sistemin eksikliklerinin giderilmesi noktasında uyum yasalarının düzenlenmesi gerekmektedir. O zaman da Türkiye'nin istikrarlı bir yönetime ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Çünkü Türkiye eğer istikrara kavuşamazsa; bu istikrarsızlık her alanda kendini gösteriyor ve neticede kaybeden Türk milleti oluyor" dedi.
'ORTAK BİR GÖRÜŞ YOK'
Bu sisteme karşı olanların Millet İttifakı'nın oluşturduklarını ifade eden Destici, "Bu ittifakın başını çeken grubun söylemlerine baktığımızda güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir parlamenter sistemden bahsediyorlar. Masada şu an 6 parti var; 6'sının da kafasında ayrı cevap var. Ortak bir görüş yok. Temel konularda asla mutabakata varamadıkları açık ve net ortada. Cumhurbaşkanlığı'nı ya da Cumhur İttifakı'nın bazı konularda anayasaya uymamakla, aykırı davranmakla itham edenler, siz olası kazandınız ancak anayasayı değiştirme çoğunluğunu elde edemediniz, o zaman ne yapacaksınız? Ya da geldikleri nokta itibarıyla seçime gitmeyecek ve mevcut sistem ile Türkiye'yi yönetecek ama defakto bir durum oluşturarak" diye konuştu.
'PEKİ, ANAYASA NE OLACAK'
Anayasanın yok sayıldığını aktaran Destici, "Anayasada Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi yazmasına rağmen 'Biz parlamenter sistem ile Türkiye'yi yöneteceğiz' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Peki, anayasa ne olacak? Hani, siz anayasaya sadık kalacaktınız? Ama görüyoruz ki; sadece işlerine geldiği zaman anayasa. 'Ülkeyi parlamenter sistemle yöneteceğiz' diyen bir anlayıştan fayda gelmeyeceğini ve bu anlayışın bir uyum içinde ülkeyi yönetemeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
'EYT'NİN ÇIKMASINI ÜMİT EDİYORUM'
Hükümetin söz verdiği konularda adımları sırayla attığını belirten Destici, "Asgari ücretin 6 ayda bir tespit edilmesi gerektiğini söylemiştik. 'Asgari ücretliye de enflasyon farkı verilsin' dedik ve nihayetinde verildi. 3600 çıktı, şimdi de emeklilikte yaşa takılanlar için önümüzdeki ekimde meclis açıldığında BBP olarak mağduriyetin giderilmesi açısından konunun peşinde olacağız. Ve inşallah 2023 Ocak ayından önce bunu çıkartmayı ümit ediyorum. Öğrencilerimiz için bu hükümet; enflasyon düşük, faiz yüksek olduğu dönemlerde öğrenciyi koruma adına faizi kaldırıp, enflasyon farkını koydu. Fakat bugün geldiğimiz noktada da faiz 15, enflasyon 70. Şu an öğrencinin aleyhine çok büyük bir haksızlık var. Bu durumun faizi ve enflasyon farkını ortadan kaldırarak düzeltilmesi gerekiyor. Devlet babalığını yapacak ve bu öğrenciler ne kadar kredi çektiyse, o parayı işe girdiği takdirde 10 yıl içerisinde ödeyecek. Ne faiz ne de enflasyon farkını doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Öğrencilerimiz endişe etmesin, bu konunun takipçisiyiz" dedi. 
'SANAL ALEMDE SEL FELAKETİ YÖNETİLMEZ'
Ülkenin belli bölgelerinde doğal afetler yaşandığına dikkat çeken Destici, "Sel ve su taşkınları yaşanıyor. Tabi çok duyarlı yöneticilerimiz var. Ama bunların yanında çok aymaz, vurdumduymaz, kendi yönettiği ili sel götürse, 'Tatil benim hakkım' diyen var. Ne zaman sel afeti olsa; bakıyorsun adam bir gün kayakta, bir gün Bodrum'da. Bunu doğru görmüyoruz. Bir ili yönetiyorsanız ve orada bir afet, bir zorluk varsa, senin görevin; makamında olmaktır. Telefonla, sanal alemde sel felaketi yönetilmez. Yönetilirse de sonucu bu olur. Daha bir ili yönetemeyenlerin parlatılarak, sanki ülkeyi yönetecekmiş gibi algı oluşturanlara iyi bir ders oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2022-07-12 17:34:27

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