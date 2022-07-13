Apartmandaki yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda yangın çıktı. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında, apartman içine yayılan duman nedeniyle balkonlarına çıkan bazı bina sakinleri itfaiye merdiveniyle indirildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki depoda yangın çıktı. Apartman içerisinde yayılan dumanı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında apartmanı saran duman nedeniyle balkonlarına çıkan bazı bina sakinlerini itfaiye merdiveniyle indirildi. Binaya dolan dumandan hafif etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-07-13 12:59:49



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