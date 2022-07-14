Sivas’ta ihracat arttı Sivas’ta 2021 Ocak-Haziran ayları arasında 37 milyon 156 bin dolar düzeyinde gerçekleşen ihracat 2022’nin aynı döneminde 47 milyon 703 bin dolara çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Verilere göre Sivas’ta 2021 Haziran ayında 7 milyon 11 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 8 milyon 197 bin dolara çıktı. Kentte ihracat bu yılın OcakHaziran ayları arasında da geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Sivas’ta geçen yılın ilk 6 ayında 37 milyon 156 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilirken 2022’nin aynı döneminde 47 milyon 703 bin dolara yükseldi. Bu verilerle birlikte 2021’in ilk yarısında ihracatta 58’inci sırada yer alan Sivas bu yılın aynı döneminde 54’üncü sıraya yükseldi.

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