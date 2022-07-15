Sivas’ta 6 ayda trafik kazalarında 10 kişi öldü Sivas’ta bu yılın ilk yarısında 647 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 10 kişi hayatını kaybederken bin 263 kişi de yaralandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Haziran ayında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.
Verilere göre Sivas’ta Haziran ayında 123 ölümlüyaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi öldü, 226 kişi de yaralandı. Sivas’ta Haziran ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 129 olarak açıklandı.
Kentte bu yılın OcakHaziran aylarında 647 ölümlüyaralanmalı kaza gerçekleşti. Bu kazalar sonucu 10 kişi hayatını kaybederken bin 263 kişi ise yaralandı. Sivas’ta bu yılın ilk yarısında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı da 808 olarak kayıtlara geçti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.