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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Belediyespor, Yiğit Sevinç’i renklerine bağladı

İHA

Sivas Belediyespor, Yiğit Sevinç’i renklerine bağladı

Sivas Belediyespor, 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Sevinç’i kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşilbeyazlılar, Bursaspor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor takımlarında forma giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Sevinç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal ve genç oyuncu Yiğit Sevinç katıldı. Sevinç, kendisini yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Törende konuşan 2. Başkan Karabal, “Yiğit Sevinç’e şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, yeşilbeyazlı forma ile nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz. Anlaşma iki taraf içinde hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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