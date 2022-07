15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde andılar

Sivas’ta 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar gökyüzünde anıldı.

Sivas’ta 15 Temmuz şehitleri ve gaziler anısına Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yamaç paraşütü sporcuları tarafından etkinlik düzenlendi. Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bayrak Tepe’de düzenlenen etkinlikte sporcular, şehit ve gazileri gökyüzünde andı. 8 sporcunun gerçekleştirdiği uçuşta, Türk bayrakları dalgalandırıldı. Güzel görüntülerin oluştuğu etkinlik dron ile de görüntülendi.



“Şehit ve gazilerimizin anısına uçuş gerçekleştirdik”

Hava Sporları Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Mehmet Yalman, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına uçuş gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla Sivas yamaç paraşütü sporcuları olarak şehit ve gazilerimizin anısına

uçuş gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da her 15 Temmuz’da hava müsait olduğu sürece bu uçuşlarımıza devam edeceğiz. Her zaman vatanımızın, milletimizin yanındayız” dedi.



“Her 15 Temmuz’da şehitlerimizi anmak için uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz”

Yamaç paraşütü sporcusu Müttesir İşler, her 15 Temmuz’da şehitleri anmak için uçuşlarını gerçekleştireceklerini söyleyerek, “15 Temmuz şehitlerimizi anmak için Sivas yamaç paraşütçüleri olaraktan uçuşumuzu gerçekleştirdik. Hava mümkün olduğunca her 15 Temmuz’da şehitlerimizi anmak için uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Türk bayraklarını sallandırdık. Türk bayraklarımız ile uçtuk” diye konuştu.

