Sivas’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sivas’ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu, 15 Temmuz şehitleri anıldı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6'ncı yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da şehitleri ve gazileri anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Başkanı Fatih Deveci il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak tren garı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Sivas Kongre Müzesi bahçesinde son bulan yürüyüş saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Kur'anı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösteriminden sonra konuşmalara geçildi.

Vali Şimşek, “Hepimizin tanık olduğu üzere bundan tam 6 yıl önce 2016 yılının 15 Temmuz akşamı millet olarak devlet olarak karanlık bir geceye tanıklık ettik. Bu gece de ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi ve sizlerin iradesini cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş milletin silahlarını yine milletin evlatlarına doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Türk milletinin cesareti feraseti vatan ve bayrak sevdasını unutmuşlardı” dedi.

Öte yandan asırlık tarihi yapılara yansıtılan Türk Bayrağı güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.