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'Ulusal öneme haiz sulak alan' ilan edilen gölde balık ölümleri

DHA

'Ulusal öneme haiz sulak alan' ilan edilen gölde balık ölümleri


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 'Ulusal öneme haiz sulak alan' olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde son günlerde balık ölümleri görülmeye başlandı. Farklı boylarda çok sayıda balık kıyıya vurdu.
Ulaş ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nin kollarından olan Tecer Irmağı'ndan taşınan suyla hayat bulan ve 2016 yılında 'Ulusal öneme haiz sulak alan' olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde, çeşitli boylardaki ölü balığın kıyıya vurduğu gözlendi. Balıkçıların da uğrak yeri olan göldeki balık ölümleri için Ulaş Belediyesi çalışma başlattı.
Balık ölümlerinin incelenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını belirten Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, "Geçen sene de gölümüzde balık ölümleri yaşandı. O sebeple gölde geçtiğimiz yıl bir tahliye çalışması yapmıştık. Şu anda Tecer Irmağı'ndan bağlamış olduğumuz su, sürekli olarak geliyor. Bu mevsimlerin gelmesiyle beraber balık ölümleri az da olsa yaşanıyor. Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tecer Irmağı'ndan su bağladık. Motor getirterek oksijen çalışması yapmıştık, bu yıl da yapacağız. Mevsimsel olarak bu balık ölümlerinin hangi sebeple gerçekleştiğini bilmiyoruz" dedi.
'ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'
Göle herhangi bir kimyasal atık suyun da dökülmediğini özellikle belirten Başkan İlbey, "Gelen tek su Tecer Irmağı'ndan. Göle dışarıdan herhangi bir karışım yok. Ölümlerin sebebini bilmiyoruz. Ölümler geçen sene bu aylarda da olmuştu. Bu sene çok fazla değil ancak ara sıra da olsa oluyor. İnşallah geçen yıl aldığımız önlemleri bu yıl da alacağız. Balık ölümlerinin önüne geçeceğiz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlgili yerlerden araştırılmasını istedik. İnşallah bu konuda bize dönüş yapacaklar. Yapabileceğimizin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz ancak gücümüzün yetmediği durumlar oluyor. Geçtiğimiz sene gölde su yoktu. Bu sene su var ama ölümler yine devam ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Ulaş Hüsnü Ümit AVCI
2022-07-16 09:40:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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