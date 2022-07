Darbe girişiminin seyrini değiştiren vali Sivas’ta konuştu Dönemin Muğla Valisi Amir Çiçek, darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını Sivas’ta katıldığı bir programda davetlilerle paylaştı

Dönemin Muğla Valisi Amir Çiçek, darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını Sivas’ta katıldığı bir programda davetlilerle paylaştı.



Sivas Valiliği tarafından 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, dönemin Muğla Valisi olan Amir Çiçek konuk oldu. TRT Muhabiri Murat Çetintaş’ın moderatörlüğünde geçekleşen programda Çiçek, o gece yaşananları anlattı. Çiçek, 15 Temmuz gecesinde kendisi ve kendisine bağlı birimlerin üzerlerine düşeni yerine getirdiklerini belirterek, “O gün yaşananlar sadece Amir Çiçek’in başarısı değil, kaymakamları ile emniyet müdürleri ile jandarma komutanları ile sahil güvenlikleri ile sivil toplum kuruluşlarıyla Muğla’da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik.” dedi.



“Tüm kuvvetleri harekete geçerdim”

Çiçek, kargaşanın kaynağını henüz öğrenmeden tüm ekipleri harekete geçirdiğini ifade ederek, “O gece bir şehit ailemizin düğünündeydik. Tam gelinimizin annesini çağırdık hayırlı olsun derken benim koruma koşarak yanıma geldi. Askerlerin Boğaz Köprüsü'nün bir tarafını kapattığını vatandaşı geçirmediklerini söyledi. Aklıma benim ilk Cumhurbaşkanımız geldi. Ona karşı yapılacak her hangi bir şey olabileceğini düşündüm. Ben hemen harekete geçtim. Marmaris’e gidip gerekli tedbirleri almam gerekiyordu. O an kargaşanın nedeninin ne olduğunu da bilemiyoruz. İl Emniyet Müdürümüz arayarak Genel Müdürlükten gerekli tedbirlerin alınması talimatının verildiğini söyledi. Marmaris’e 5 kilometre kala Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Hasan Bey beni aradı. Benden tüm kuvvetleri Marmaris’te toplamamı istedi. Zaten yolda olduğumu polislerin de gittiğini söyledim. Yanlarına gittiğimi söyledim.” diye konuştu.



Milletvekilleri Cumhurbaşkanının yanına alınmadı

Çiçek, milletvekilleriyle görüşmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini yanına kabul ettiğini belirterek, “Otele vardığımda Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediğimi söyledim. Cumhurbaşkanımızın hiç kimseyi kabul etmediğini söylediler. Biraz önce milletvekillerinin de görüşmek istediğini onlarla da görüşmek istemediğini söylediler bana. ‘Ben biliyorum kabul etmez ama siz gidin Cumhurbaşkanımıza söyleyin ki vali geldi, talimatınızı almak istiyor deyin’ dedim. Gittiler ve ‘Vali Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız sadece sizi kabul edecek’ dediler. Güvenlik sorumluluğu sadece bizim sırtımızdaydı. Mutlaka görüşmek emirlerini almak zorundaydık. Bir milletvekilimiz de benimle girmek istedi ona izin verilmedi.” dedi.



“Milletimin içerisine gidiyorum.”

Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla’dan ayrılmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Nereye gideceksiniz?” sorusuna cevap olarak 'milletimin içerisine' şeklinde verdiği cevabı hatırlatıp, “Otelde Cumhurbaşkanımızın kaldığı bölüme gittiğimde muhabirlere basın açıklaması yapıyordu. Hasan Bey benimde yanlarında bulunmamı istedi. Bende hemen yanına geçtim. Basın açıklaması yapıldı. Orada basın mahsupları ‘siz şimdi nereye gidiyorsunuz’ diye sordular. ‘Nereye gideceğim, milletim içerisine gidiyorum’ dediler. 15 dakika içerisinde de Dalaman Hava Limanı'na giderek havalandılar. Tabii ki hainler her tarafı takip ediyorlar. O gece Türkiye’yi elde etmek için her yolu deniyorlar. Biz de ona göre sıkı bir şekilde tedbirlerimizi almıştık. Cumhurbaşkanımızın otelden ayrılmasının ardından bizde kriz merkezine dönmüştük.” dedi.



“Fedakarlık yapan komutanlarımızı alkışlayalım”

Çiçek, darbe girişimi gecesi Muğla’daki komutanların emrine girdiklerini, bu komutanların alkışlanması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Muğla’da kriz merkezine giderken Cumhurbaşkanımızı güvenli bir şekilde gönderdikten sonra rahatladık ama sonrasında bir karışıklık yaşanıp yaşanmayacağı belli değil, durum kritik ve tehlikeli. Emniyet müdürümüzle sürekli ilgili birimleri arıyoruz. Her yeri arayarak ‘biz buradayız, devlet ayakta, sakın ha kafana bir şey takma takarsan yaptırmam sana’ mesajı veriyoruz. Muğla’da çok askeri birlik var veya onlara eşlik edecek başka birileri de olabilir. Sahil Güvenlik Komutanımızı aradım. Silahlı botların nerede olduğunu sordum. Planlanan yerlerde bulunduklarını söyledi. Günlük ben rapor alıyordum. ‘Hiç birini yerinden oynatmayacaksınız’ dedim. ‘Tamam emredersiniz’ dedi. Bu komutanlarımızı alkışlayalım. Bunlar gerçekten çok fedakârlık yaptılar. Valinin emrine girdiler.”



Darbenin seyrini değiştirdi

Darbe girişimi gecesi Dalaman Kaymakamı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dalaman Hava Limanı’ndan güvenli şekilde ayrılması için gayret gösteren şimdiki Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Çiçek’in darbenin seyrini değiştirdiğini ifade edip, “Gerçekten Sayın Valimiz o gece ki yönetimi ile darbenin belki de seyrini değiştirdi. Dolayısı ile ülkemizin belki de kaderini değiştirdi. Bizler şu anda burada konuşabiliyorsak ve burada huzur içerisinde yaşıyorsak Sayın Valimizin o gece ki yönetiminin bunda çok büyük etkisi vardır” şeklinde konuştu.

