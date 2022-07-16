Sivasspor ikinci etap kampı için Avusturya’da

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DG Sivasspor ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da toplanan Sivasspor ikinci etap kamp çalışmaları için bugün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ulaştı. Bu akşam yerel saatle 18.30'da ilk çalışmasını gerçekleştiren Yiğidolar, 26 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Stegersbach kasabasında devam edecek.

Kırmızıbeyazlı takım kamp sürecinde üç hazırlık maçı yapacak.

Hazırlık maçlarının programı şöyle:



20 Temmuz Çarşamba TSİ 19.00

Szombathelyi Haladas (Macaristan) Demir Grup Sivasspor



22 Temmuz Cuma TSİ 19.00

Demir Grup Sivasspor Sigma Olomouc (Çekya)



25 Temmuz Pazartesi TSİ 19.00

Demir Grup Sivasspor Sharjah FC (Birleşik Arap Emirlikleri)

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