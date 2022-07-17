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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor

DHA

Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor


SİVAS, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 2'nci gününde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan takım, son bölümde ise 4'e 1 pas çalışması ile yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenör Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Takım akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-07-17 16:22:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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