Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Uzuntepe Mahallesi SivasErzincan karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine gitmekte olan Müslüm Sezgin (50) yönetimindeki 35 TAG 38 plakalı cip ile Kadir Kemikli'nin (36) kullandığı 44 FR 242 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Kısım kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Gülhan Sezgin (58), Sürmeli Sezgin (52), Doğan Uçar (52), Hüseyin Kuru (52), Mehmet Kemikli (7), İbrahim Naçar (49), Hasan Koç (59) ve Ahmet Kemikli (50) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı hastanede bulunan Gülhan Sezgin ve Ahmet Kemikli'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VALİ ŞİMŞEK'TEN YARALILARA ZİYARET

Kaza haberini alan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Numune Hastanesi'ne geldi. Vali Şimşek, burada doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Şimşek yaralıları da ziyaret ederek geçmiş dileklerinde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ

2022-07-17 23:28:42



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