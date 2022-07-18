Menderes görünümlü orman dikkat çekiyor Sivas’ta dere kenarına dikilen binlerce ağaç bozkırın ortasında adeta menderes görünümlü bir orman oluşturdu

Sivas’ta dere kenarına dikilen binlerce ağaç bozkırın ortasında adeta menderes görünümlü bir orman oluşturdu.

Sivas kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Gümüşdere köyü menderes görünümlü ormanı ile dikkat çekiyor. Köy sakinleri tarafından köy sınırları içerisinden geçen Gümüşdere çevresinde dikilen asırlık söğüt ağaçları, zamanla dere kenarında yayıldı. Dere yatağını takip ederek gelişen orman havadan bakıldığında menderesleri andıran görüntüler oluşturdu.



“100150 senelik ağaçlar”

Gümüşdere köyü muhtar azası İbrahim Özerk, ağaçların asırlık olduğunu söyleyerek, “Buradaki doğal su. Bu ağaçlar yıllardır var. Ağaçları insanlar kendileri dikti, asırlık ağaçlar. Bu suyun sayesinde bu ağaçlar büyüyor. Aşağı doğru gittikçe 3 bin 4 bin ağaç vardır. Önceden bu su çok akıyordu. Ağaçlar suyu takip ediyor. Su olmasaydı bu ağaçlar da olmazdı. 100150 senelik asırlık ağaçlar. Ağacın sadece üst dallarını kesiyorlar. Odun ekip yakıyorlar. Tamamen kesmiyorlar ağaçları” diye konuştu.

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