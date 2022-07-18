Sivasspor günün ilk antrenmanını yaptı

DG Sivasspor, 20222023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.
Kırmızıbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampının 3. gününde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızıbeyazlı takım akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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