Yaralı güvercin telef olmaktan kurtarıldı Sivas’ta boyun kısmından yaralanan güvercin telef olmaktan kurtarıldı

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Sivas’ta boyun kısmından yaralanan güvercin telef olmaktan kurtarıldı.

Olay, kent merkezi Camii kebir Mahallesi 1. Sokakta meydana geldi. Bir otomobilin üzerinde yaralı olduğu için bitap düşen yabani güvercini görenler durumu Sivas Belediyesi ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler boyun kısmından ağır yaralanan güvercini hayvan ambulansına alarak tedavi etmek üzere Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezine götürdü. Yaralı güvercinin burada tedavi edildikten sonra doğal yaşamına salınacağı öğrenildi.

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