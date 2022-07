İhtiyaçlıların yüzü gülecek

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğinin her yıl düzenlediği vekaletle kurban çerçevesinde bu sene de devam etti. Hayır sahiplerinin bağışları ile bu yıl toplam 74 adet büyükbaş, 59 adet küçükbaş kurban kesildi. Büyükbaş kurbanlıklar, 7’şerli hisseler halinde 518 hisse sahibi adına kombinada, küçükbaş kurbanlar ise dernek merkezinde kesildi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yapılan bağışlar sayesinde ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankasından yıl içerisinde her ay ücretsiz et alabileceğini belirterek kurban bağışlayan hayır sahiplerine teşekkür etti.

Diğer yandan kombinadaki kesimler esnasında her bir bağışçının isimleri okundu ve kamera kaydına alındı. Kesimlerin tamamlanmasının ardından bağışçılara verilecek 5’şer kiloluk kemiksiz paylar ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak lop et paketleri hazırlandı. Kurban hissesi bağışlayan hayır sahiplerine bayramın ikinci günü dernek merkezinden 5’şer kilo pay verildi. Bu arada dernek merkezine, kestikleri kurbanlıklardan pay getiren hayırseverler oldu.

Kurban paylarını teslim alan hayır sahipleri, Hayat Ağacı Derneğinin bu hayır hizmeti sebebiyle memnuniyetlerini belirterek, yardım faaliyetlerinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Diğer yandan küçükbaş, büyükbaş ve pay sahiplerinin bağışlarıyla sağlanan etler, Hayat Ağacı Derneği derin dondurucularında muhafaza edilerek yıl içinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

