Kangal Termik Santrali işçilerinden grev kararı



Hüsnü Ümit AVCI/KANGAL (Sivas), (DHA)SİVAS'ta elektrik üretimi yapılan Kangal Termik Santrali'nde 460 işçi, zam talebine olumlu yanıt alamayınca grev kararı aldı. İşçileri ziyaret eden Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, "Haklı mücadelemizde bir sonuç alamayacağımızı gördük. Buradaki müdürlerin elinden bir şey gelmiyor. Konya'ya gidip, üst düzey yetkililerle görüşeceğiz" dedi.

Kangal'da 1989'da üretime başlayan, 2013'te de özelleştirme kararı ile bir şirkete devrilen Kangal Termik Santrali'nde, 460 işçi grev kararı aldı. Zam talebinde bulunan işçiler, işverenden olumlu karşılık alamayınca dün akşam saatlerinde iş bıraktı. Karar sonrası jandarma ekipleri, santral önünde güvenlik önlemi aldı.

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, işçileri ziyaret ederek yanında olduklarını söyledi. Santral yetkilileri ile de görüşen Apaydın, olumlu sonuç alamadıklarını belirterek, "Haklı mücadelemizde bir sonuç alamayacağımızı gördük. Buradaki müdürlerin elinden bir şey gelmiyor. Konya'ya gidip, üst düzey yetkililerle görüşeceğiz. İnşallah görüşmelerimizde olumlu sonuç alırız" dedi.

'EN ÖNEMLİ ENERJİ KAYNAKLARINDAN BİRİDİR'

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Sivas Şube Sekreteri Harun Çelik ise "Bizim beklentimiz, bu oluşan sıkıntılı sürecin işçimizin lehine gerçekleşmesidir. Buradaki santral, ülkemizin en önemli enerji kaynaklarından biridir. Enerji de en önemli sektörlerden biridir. Burası da yerli kömürle üretim yapan ender işletmelerden biridir. Buradaki sıkıntının aşılması gerekmektedir Bu işi çözecek kişiler de işveren ve yetkilerdir. Bizim burada yapmamız gereken sendika ve işverenin ortak noktada buluşturmak. İşçilerimizin maddi, manevi beklentilerinin karşılanması gerekiyor. Şu an işveren işletmeyi durdurdu. Bu süreci istemedik, işçilerimiz de istemedi. Ücretlerin yetersizliği nedeniyle bu durum oluştu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Kangal Hüsnü Ümit AVCI

2022-07-19 14:33:02



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