Bayram tatilinde 25 bin hastaya hizmet verildi Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Sedat Özbay, Kurban Bayramı tatili süresince acil serviste 25 bin hastaya hizmet verdiklerini belirtti

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Sedat Özbay, Kurban Bayramı tatili süresince acil serviste 25 bin hastaya hizmet verdiklerini belirtti.

Sivas Numune Hastanesi'nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde acil servislerde günde 15 hekimle hizmet verildi. Uzm. Dr. Sedat Özbay, “Kurban Bayramı tatili süresince erişkin acilde 9 doktor, çocuk acilde 5 doktor, doğum acilde ise 1 doktor olmak üzere her gün 15 doktor ile hizmet sunduk. Bu süreç zarfında ortalama 25 bin hasta baktık. 1617 bin civarı yetişkin acil, 6 bin civarı çocuk acil, kalan kısmı da doğum acile gelen hastalarımızdı. Bu hastalar içerisinden 185 kişi yetişkin acil tarafından, 85 çocuğumuz çocuk acil tarafından, 109 kadınımız da doğum acil tarafından hastanemize yatışı yapılmıştır” dedi.



“Uzuv kesilmesi ile hastanemize başvuran hasta sayısı 82 oldu”

82 kişinin uzuv kesilmesi sonucu hastane acil servislerine başvurduğunu belirten Uzm. Dr. Sedat Özbay, “Kurban Bayramı'nın ilk günü her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi uzuv kesilmelerini yaşayan vatandaşlarımız da acil servisimize başvurdu. Uzuv kesilmesi ile hastanemize başvuran hasta sayısı 82 oldu. Genel durumu kötü olan hiçbir hastamız olmadı. Üniversiteye sevk ettiğimiz hastalar arasında tendon kesileri yer aldı. Bunun haricinde herhangi bir problem yaşamadık. Takdir edersiniz ki 9 günün tüm yükü acil servislerde yaşandı. Sivas Numune Hastanesi olarak bu süreç içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdik” dedi.

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