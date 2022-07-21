Yiğidolar, yeni sezona iddialı hazırlanıyor

DG Sivasspor, 20222023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kırmızıbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 6'ncı gününde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Bad Waltersdorf kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Dün Szombathelyi Haladas ile oynadığı hazırlık maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızıbeyazlı takım yarın kamptaki ikinci hazırlık maçında TSİ saat 19.00'da Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak. Mücadele Friedberg / Gewerbepark'ta oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.