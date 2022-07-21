Sivasspor'un Avusturya kampı sürüyor



SİVAS,(DHA) Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 6'ncı gününde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Bad Waltersdorf kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar antrenmanının son bölümünde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Dün Avusturya kampındaki ilk maçında Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılan Sivaspor kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın TSİ saat 19.00'da Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın Aytekin

2022-07-21 15:27:56



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