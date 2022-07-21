SCÜ İle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında “Girişimci Bilgi Sistemi Verileri Kapsamında Yapılacak Ortak Çalışmaya İlişkin Protokol” imzalandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında “Girişimci Bilgi Sistemi Verileri Kapsamında Yapılacak Ortak Çalışmaya İlişkin Protokol” imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında farklı alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlerin Girişimci Bilgi Sistemi’ndeki (GBS) verilere ulaşma noktasında yol gösterici ve destekleyici bir ortam sağlanacak.

Doğru ve güvenilir

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Akademisyenlerimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının araştırmacılara tahsis ettiği Çalışma ve Araştırma Merkezinde (ÇAM) çalışmalarıyla ilgili alanlarda kapsamlı veri taramaları yapabilecekler. GBS’nin temel amacı; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki politika yapıcılar, karar alıcılar, uzmanlar ve araştırmacılara ekonomik, sektörel ve bölgesel politikaların tasarlanması, uygulanması ve etkinlik ölçümü için makro ve mikro düzeyde doğru, güvenilir ve ihtiyacı karşılayabilir verilerin/bilgilerin sunulacağı bir ortam sağlamaktır” dedi.

Sanayi ve Ticaret İş Birliğini Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mualla Akçadağ ise farklı alanlarda çalışmalar yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerine verilere ulaşma noktasında kolaylık sağlayacak önemli bir protokole imza atıldığına dikkat çekti.

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