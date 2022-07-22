Lastik geri dönüşüm fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)SİVAS'ta bir lastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 12.00 sıralarında bir lastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yere dökülen motor yağının tutuşmasıyla yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sırasında depodaki 4 işçi dumandan etkilendi. İşçilere olay yerinde gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı. İşçilerden Fuat Demir ve Mücahit Bulur daha sonra Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-07-22 13:04:05



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