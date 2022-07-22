Başkan Karahan basın mensuplarının bayramını kutladı Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak basın mensuplarının fedakarca görev yaptığını ifade etti

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak basın mensuplarının fedakarca görev yaptığını ifade etti.



Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Karahan, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak her yıl 24 Temmuz’da kutlandığını söyledi.



"Tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı’nı kutluyorum"



Kamuoyunun doğru haber almasında en etkili araç olan basının demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını ifade eden Karahan, “Halkı bilgilendirmek amacıyla basın çalışanları mesai mefhumu gözetmeksizin, tehlikelere aldırış etmeden fedakarca görevlerini yerine getiriyorlar. Zorlu koşullarda, büyük bir özveriyle çalışan basın mensupları yaptıkları haberlerle topluma ışık tutarken yapılan çalışmalarda yol gösterici oluyor. Bu vesileyle ilimizde görev yapan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı’nı kutluyor. Hayatını kaybeden meslektaşlarımız İsmail Güneş, Hidayet Çolakoğlu, Hakan Tipiler, Fikret Ünsal, Adem Yavuz, Yusuf Doğan ve Nazım Düz’e Allah’tan rahmet ediliyorum” dedi.

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