Yoldan çıkan araç su kanalına girdi; 3 yaralı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gürün ilçesinde yoldan çıkıp su kanalına giren araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D300 karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kazada G.B. K. (34) sevk ve idaresindeki 34CLF468 plakalı Mini Cooper marka ve model otomobil Gürün istikametinden Pınarbaşı ilçesi istikametine seyir halindeyken Mazıkıran Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp su kanalına girdi. Kazara araç sürücüsü G.B. K, araçta bulunan M.K. (36) ve bir yaşındaki M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.