Rektör Kul; "Basın Bayramı' demokrasimiz ve özgürlüklerimiz bakımından büyük bir anlam taşımaktadır" Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın demokrasi ve özgürlükler bakımından büyük bir anlam taşıdığını söyledi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın demokrasi ve özgürlükler bakımından büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı. Rektör Kul, basına uygulanan sansürün 24 Temmuz 1908 yılında kaldırılması, hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Gazetecilerin vazife aşkı, zor şartlar altındaki çabaları ve katkıları her türlü takdiri hak ettiğini belirten Rektör Kul, şunları kaydetti: “Demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru, haber alma hakkının ve özgürlüğünün en temel aracı olan basına uygulanan sansürün 24 Temmuz 1908 yılında kaldırılması, bu hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir dönüm noktasıdır. Ülkemizde bu vesileyle kutlanmakta olan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' demokrasimiz ve özgürlüklerimiz bakımından büyük bir anlam taşımaktadır. Hiç şüphe yok ki “Basın milletimizin müşterek sesidir”. Bu noktadan hareketle basınımız, demokrasinin korunması ve gelişmesi, insanımızın hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması, doğru bilgi ve haberin kamuoyuna ulaştırılması bakımından önemli bir görev üstlenmiştir. Bu önemli görevi sorumluluk bilinciyle yerine getiren gazetecilerimizin vazife aşkı, zor şartlar altındaki çabaları ve katkıları her türlü takdiri hak etmektedir” dedi.



“Desteklerini hissetmek bize güç veriyor”



Rektör Kul, hedeflerine giden yolda basın kuruluşlarının verdiği destekle daha çok motive olduklarını belirterek, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte, bilimsel çalışmalarımızın kamuoyuna duyurulması, Üniversitemizin gelişmesi ve tanıtılması konusunda basın kuruluşlarımızın her zaman yanımızda olduğunu görmek, olumlu katkılarını ve desteklerini hissetmek, hedeflerimize giden yolda bizleri daha çok motive etmekte ve güç vermektedir. Bizlerin de bu motivasyon ışığında daha çok çalışma kararlılığında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, tüm basın yayın kuruluşlarımızın ve gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” şeklinde konuştu.

