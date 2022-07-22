Bastığı aydınlatma paneli kırıldı, havalandırma boşluğuna düşüp öldü

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, oluk tamirine çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından aydınlatma panelinin kırılması sonucu havalandırma boşluğuna düşen Orhan Koç (31), hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Ece Mahallesi Battal Gazi Caddesi'ndeki Akın Apartmanı'nda yaşandı. İddiaya göre, annesi Songül Koç ile yaşayan Orhan Koç, olukları tamir etmek için çıktığı çatıda bastığı aydınlatma panelinin kırılması sonucu havalandırma boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koç, havalandırma boşluğundan çıkarıldıktan sonra ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-07-22 18:49:28
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