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Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı


SİVAS, (DHA) SİVAS'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı.Kaza, saat 06.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Okan Tepeci (34) yönetimindeki 35 MGT 58 plakalı otomobil ile Muhammet Gürbüz (25) idaresindeki 58 ADF 045 cip kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Okan Tepeci olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Ümmü Gülsüm (26) ile kızı Fatma Zümra Tepeci(5) ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralı anne ve kızın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaza yerinden kaçan diğer aracın sürücüsü Muhammet Gürbüz'ü yakalamak için polis ekiplerin çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-07-23 08:00:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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