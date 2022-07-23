Sivas'ta Enduro Festivali nefes kesti

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) Sivas Belediyesi ve Sivas Motor Sporları Kulübü iş birliğinde Süper Enduro Festivali düzenlendi. Festivale katılan sporcular zorlu parkurdaki mücadeleleriyle nefes kesti.

Sivas Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleştirilen Süper Enduro Festivali, Paşabahçe mesire alanı yanındaki özel parkurda bugün başladı. İki gün sürecek olan festivale 25 ilden 142 sporcu katıldı. Müsabakalar öncesi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, festivale katılan yarışmacılara başarı dileğinde bulundu. Festival için hazırlanan özel parkurda sporcular, zamana karşı nefes kesen performanslar sergiledi. Müsabakaları motor tutkunları da ilgiyle takip etti.

2 gün sürecek olan festivalde dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Parkurdan görüntüler

Sporcuların performanslarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-07-23 12:15:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.