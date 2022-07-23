Dikkatsiz sürücü çarptığı iki çocuğu ağır yaraladı

Sivas’ta dikkatsiz sürücü erik toplayan iki çocuğa çarparak ağır yaralanmalarına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yunus Emre Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. K.S., 58 AB 098 Ford marka otomobili ile cadde üzerindeki bir erik ağacından erik toplayan Y.B. (10) ve M.T. (8) isimli çocuklara çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Her iki çocuğun da hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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