Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa, hafif ticari araç çarptı

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Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta erik topladıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğu hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Türk-iş Blokları yanında meydana geldi. Kadir Sarıyıldız yönetimindeki 58 AB 098 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki erik ağacından meyve toplayıp daha sonra karşıya geçmek isteyen Y.B. (10) ve Afganistan uyruklu arkadaşı M.T.'ye (8) çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası sürücü Kadir Sarıyıldız, polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine Eğüz

2022-07-23 15:03:09



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